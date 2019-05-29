Общественный совет при МинВОТ выступил с предложениями о перезагрузке «Минска». Новости

Представлять интересы Украины по Донбассу на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны переселенцы-правозащитники. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

«Минский процесс для всех граждан Украины, в том числе и для правозащитников, является одним из самых таинственных процессов, потому что порядок его формирования непрозрачен. Мы не понимаем, откуда берутся кадровые решения. Мы не понимаем, как в этом процессе могут участвовать правозащитники. Мы также не видим результатов Минского процесса», – сказал он.

«По факту – Минский процесс на протяжении 4-х лет мертв. С мертвой точки его можно сдвинуть только в случае перезагрузки, перезагрузки действующих лиц», – продолжил Борисичев.

Правозащитник отметил, что Общественный совет при МинВОТ, в который входят представители 26 общественных организаций со всей Украины, не является штатной структурой ведомства и носит консультационный характер.

«В Минском процессе представлять жителей из неподконтрольных территорий, "серой зоны" и переселенцев, не поголовно, в большинстве случаев, должны люди, которые зарекомендовали себя, как общественные деятели, правозащитники, и которые являются выходцами из Донбасса. Именно эти люди, которые доказали свою преданность Украине на протяжении последних 5-ти лет, являясь скитальцами-переселенцами, должны быть в различных подгруппах в Минске и выступать "мостиком" между центральной властью Украины и "властями Л-ДНР"», – считает глава Общественного совета при МинВОТ.

«Чтобы достигнуть какого-то консенсуса, люди должны говорить на одном языке, что и та сторона воспринимала делегацию из Украины», – добавил Борисичев.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет.

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