На Донбассе ДРГ атаковала группу саперов: Один украинский военный пропал без вести. Новости

На Донбассе диверсионно-разведывательная группа незаконных вооруженных формирований (НВФ) атаковала инженерное подразделение украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С целью проверки минно-взрывных заграждений батальонного района обороны одной из механизированных бригад, которая держит оборону в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", группа саперов выдвинулась в полосу обеспечения», – рассказали в штабе.

Там добавили, что во время выполнения боевого задания украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти участников НВФ. «В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника», – отмечают в штабе ООС.

По предварительным данным, во время огневого столкновения 2-е участников НВФ погибли, еще один – ранен. «Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 мм. К сожалению, во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Поисковые мероприятия продолжаются», – отметили в пресс-центре.