Эксперт назвал главную ловушку в переговорах по выполнению Минских соглашений. Новости

В Минских соглашениях по Донбассу есть одна главная ловушка для переговорного процесса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
«Основным риском переговорного процесса в Минске являются ловушки, связанные с определением сторон конфликта, точнее – отсутствие определения сторон конфликта. Россия нигде не проходит стороной конфликта в любых документах, которые были приняты или подписаны в рамках переговорного процесса в Минске», – сказал он.
«Россия пытается быть не стороной конфликта, а выступать как третья сторона, которая влияет на стороны конфликта», – продолжил Кулик.
По его словам, заявления, звучащие от представителей действующего президента Украины Владимира Зеленского, о прямых переговорах с Россией по Донбассу, а потом вынесение этих вопросов на референдум, вызывает много вопросов.
«Какой будет формат этих переговоров, и где тот документ, в котором четко указано, что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Если такого документа нет, мы попадаем в ловушку "22", когда стороной конфликта является Киев и "Л-ДНР". Соответственно, вся логика переходит из плоскости межгосударственного, межнационального конфликта в плоскость гражданского конфликта в Украине. Это основная ловушка, от которой мы должны избавиться, и в которую не должны попасть», – отмечает эксперт.
«Мы должны четко зафиксировать для себя, что стороной конфликта является Россия, а значит – ведение прямых переговоров возможно только с Кремлем в международных форматах, а никакой стороны конфликта под названием "Л-ДНР" не существует – это марионетки, оккупационные администрации РФ, которыми открыто руководят российские кураторы», – подчеркнул директор Центра исследований проблем гражданского общества.
Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.
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