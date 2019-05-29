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В Луганске под колесами авто погиб велосипедист. Новости

В Луганске под колесами авто погиб велосипедист

29.05.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске велосипедист попал под легковой автомобиль. Пострадавший от полученных травм скончался. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», авария произошла 27 мая на ул. Гайдара. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста – мужчину 1962 года рождения.

Велосипедист был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. «Автомобиль изъят и водворен на штрафплощадку. По данному факту проводится проверка», – утверждают в «республике».

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