Смертельное ДТП в «ЛНР»: Два человека госпитализированы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Червонопартизанске (после переименования – Вознесеновка, Луганская обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 27 мая на одной из улиц города мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением, из-за чего авто столкнулось со столбом и перевернулось.

«В результате ДТП пассажир 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте. Пассажиры 1980 года рождения и 1990 года рождения в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Водитель от госпитализации отказался и самовольно покинул лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «республике».

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