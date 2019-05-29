В «ЛНР»: В Ровеньках сообщили, сколько «протоколов» составили за нарушение комендантского часа . Новости

В неподконтрольном украинским властям городе Ровеньки (Луганская обл.) в первом квартале 2019 года за нарушение комендантского часа составлено 132 «административных протокола». Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».
Как утверждают в «ЛНР», за первый квартал за нарушение комендантского часа составлено 132 «админпротокола», в том числе за нарушение на полчаса и более в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 100 «протоколов».
Напомним, действие режима комендантского часа в «Л-ДНР» распространяется с 23:00 до 05:00.
Ранее сообщалось, что в «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа.
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