В штабе ООС показали, как эвакуируют раненых из боевых бронированных машин (Видео). Новости

Эвакуация из бронетехники – один из самых сложных этапов оказания помощи раненым военнослужащим. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На поле боя военные часто получают ранения или травмы, находясь внутри боевых бронированных машин. В таких случаях ограниченное внутреннее пространство техники создает дополнительные трудности для оказания первой домедицинской помощи и эвакуации военнослужащего из корпуса машины для передачи медицинским бригадам.

С целью подготовки экипажей к действиям в подобных случаях проводятся регулярные тренировки военнослужащих по эвакуации раненых из бронетехники. К участию в занятиях также привлекаются специализированные мобильные медицинские бригады, которые постоянно работают на передовых позициях и доставляют раненых в военные мобильные госпитали.

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