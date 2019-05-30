Волонтер разработал собственную систему реабилитации бойцов ВСУ (Фото). Новости

В Харькове волонтер Юрий Тригуб разработал собственную систему реабилитации. Уверяет, что работает по древним методикам, которыми пользовались казаки перед боем. Пациентов лечит бесплатно и планирует создать передвижной реабилитационный центр на передовой.

На реабилитацию к Юрию Тригубу боец полка «Азов» с позывным «Сэнсэй» приходит каждый раз после ротации. «У человека больной крестцовый отдел позвоночника. Будем сейчас его вытаскивать. Правая нога поднимается вверх, потом левая нога поднимается вверх, правая остается внизу – вот уже щелкнуло», – отмечает реабилитолог.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

По словам украинского бойца, такие сеансы реабилитации помогают преодолеть последствия военно-полевой жизни. «На себе я почувствовал, что первые занятия – болезненные. Придя домой, я чувствовал даже боли в спине, но это было нормально, потому что, если болит – значит живой. Потом постепенно все проходит и организм становится в нормальную колею», – отмечает «Сэнсэй».

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Чтобы украинские бойцы смогли восстановить силы после длительного пребывания в окопах, Юрий создал целый зал для реабилитации. Помощь здесь оказывают военным с заболеваниями позвоночника и суставов.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

До начала войны на Донбассе Юрий был тренером по бодибилдингу, а в 2014 году стал волонтером. Реабилитацией заинтересовался после того, как получил инфаркт. Врачи сказали, «пропустить» войну через собственное сердце, настаивали на операции, но мужчина помог себе сам.

Все тренажеры испытывал сначала на себе. Чтоб открыть зал для реабилитации, пришлось продать собственный автомобиль. Отмечает, что работает по методике, известной с древних времен. «Это еще казаки делали. Они вешали мешки, веревки и перед боем вывешивали себя на эти правила – дыбы. И так висели – отключали мозг, потом могли сутками махать мечом. Здесь работают все связки, суставы, жилы – все. Качаются внутренние мышцы», – рассказал Юрий.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Для каждого бойца он разрабатывает персональный комплекс упражнений, в частности практикует пневмо-прессинговый массаж, который нормализует давление и стимулирует работу сосудов.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Все процедуры для украинских военных в центре реабилитации бесплатные. «Очень часто ребята приходят с тромбозами, вегето-сосудистой дистонией, потому что контузия дает напряжение, и сосуды работают не так, как работали до этого», – отметила физиотерапевт Анастасия Туманова

За год курс реабилитации в этом центре прошли около 300 бойцов ВСУ. Юрий Тригуб уверен, что может помочь большему количеству военных, поэтом планирует в ближайшее время создать передвижной реабилитационный центр на передовой.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: