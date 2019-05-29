Ситуация в пунктах пропуска утром 29 мая: Проезда ожидали 260 авто. Новости

Сегодня утром, 29 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 41,9 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10685 человек и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9105 человек и 1525 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7470 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10585 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 10/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виктория: «8:47. Еленовка в сторону Волновахи. Чуть дальше 2-го туалета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.