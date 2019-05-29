Сводка из зоны ООС за 28 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Широкино – из артиллерийских систем калибром 152 мм и минометов калибром 120 мм;

вблизи Пищевика – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки, Марьинки и Лебединского – из минометов калибром 120 мм;

у Каменки и Водяного – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Попасной – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Железного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм;

у Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 219 единиц. Обстрелам подверглись село Спартак, поселки шахты "Трудовская", Александровка, Жабичево на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок Гольмовский; поселок Васильевка на окраине Ясиноватой. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, противотанковая управляемая ракета, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. В результате обстрелов в поселке шахты "Трудовская" и Ясиноватой повреждены 4 домостроения».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска и поселка городского типа Фрунзе. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».