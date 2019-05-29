Минский процесс нужно вывести за рамки электоральной логики, – эксперт. Новости

Минский процесс должен быть полностью выведен за рамки электоральной логики, чтобы не допустить манипуляций в период выборов в Украине. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
По его мнению, если в период предвыборной кампании политики будут манипулировать темой мира на Донбассе, в этом случае у украинского общества не будет доверия к Минскому процессу. «Это будет раскалывать и создавать линии разграничения в украинском обществе», – отметил Кулик.
Эксперт также убежден, что, если действующие украинские власти пойдут на прямые переговоры с представителями «Л-ДНР», как этого хотят в России, это может спровоцировать волну общественных протестов в Украине. «Мы недавно опрашивали фокус-группы на Донбассе, по которым видно, что есть очень четкая дифференциация – разные ожидания от цены, которую готовы заплатить граждане за мир. Это важно», – подчеркнул директор Центра исследований проблем гражданского общества.
Он также рассказал, что в Минских соглашениях по Донбассу есть одна главная ловушка для переговорного процесса.
Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.
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