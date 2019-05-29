Не нужно нам пустых слов: Кравчук о переговорах с Россией по Донбассу. Новости

Украинские власти должны возобновить диалог с Россией по Донбассу, но нужно соблюдать при этом национальные интересы Украины. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Что касается мира, после обновления Минского формата первый шаг – это диалог. Диалог с Россией. Нам не обойти его, не надо бояться диалога. Ведь когда мы вступаем в диалог, это совсем не означает, что мы что-то сдаем. Это диалог, это предложения, это обсуждение, а когда люди говорят, пушки молчат», – сказал он.

«Мы перепуганы еще и потому, что у нас как-то так сложилось, что часть украинского политикума очень боится Москвы и кричат: "Прочь от Москвы". Как прочь от Москвы, когда у нас с ними 2250 км границы? Как? Куда идти? Мы должны жить в такой ситуации, в которой живем, и налаживать с ними отношения», – считает Кравчук.

Первый президент Украины подчеркнул, что отношения с Россией должны базироваться на международном праве: «Нам не нужно братства, нам не нужно дружбы, нам не нужно этих пустых слов. Нам нужны нормальные международные отношения, которые базируются на международном праве. И это надо начинать».

Кравчук также считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен поднять вопрос перед международным сообществом о материальной ответственности по Будапештскому меморандуму – создать фонд для восстановления Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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