Минский формат по Донбассу нужно обновить, – Кравчук. Новости

В переговорный процесс в Минском формате по Донбассу нужно добавить влиятельных международных участников. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Минский формат нужно обновить. Добавить туда игроков, у которых есть большая международная сила и в Европе, и в мире, включая страны "Большой семерки" или даже больше для того, чтобы в Минском формате начали принимать решения. Сейчас в нем не принимаются решения», – сказал он.

«Решения, которые принимаются [в Минском формате], не являются окончательными – ни в правовом, ни в международном, потому что решения в Минском формате не могут быть вынесены на ратификацию какой-либо страны. Они незавершенные», – считает Кравчук.

По его мнению, дополнение Минского формата «Нормандским форматом» создает «непонятную ситуацию». «В Париже о чем-то говорят, ничего не принимают, потом отказываются от того, о чем говорили, и передают в Минск. "Минск" принимает решения, которые не выполняются. Так долго продолжаться не может. Я не против категорично Минского процесса, но я убежден, что его нужно обновить», – отметил первый президент Украины.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: