ФК «Львов» – ФК «Шахтер»: Превью матча. Новости

В заключительном туре Премьер-лиги «Шахтер» 30 мая на выезде сыграет со «Львовом», сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» может набрать наибольшее число очков за три сезона в существующем формате турнира с двумя этапами – 83 в случае победы во Львове. В чемпионате-2016/17 подопечные Паулу Фонсеки финишировали с 80 баллами. Беспроигрышная серия «оранжево-черных» в Премьер-лиге насчитывает уже 28 матчей.

В воскресенье «Шахтер» со счетом 4:0 победил в Харькове «Мариуполь»: главным героем поединка стал автор хет-трика Дентиньо. Богдан Бутко записал в актив 2 голевые передачи, 17-летний вратарь Анатолий Трубин дебютировал в основе, а Тете забил 4-й гол в последних 4 встречах.

Вне сомнений, в последнем туре Паулу Фонсека вновь применит ротацию и даст шанс проявить себя футболистам, которые имели меньше практики в течение сезона. Проведет ли Иван Ордец, игравший с капитанской повязкой против «Мариуполя», юбилейный, 100-й матч за «Шахтер»? Дебютирует ли Валерий Бондаренко? Место на острие атаки останется за Дентиньо или в старте выйдет Кайоде? Ответы на эти вопросы даст заключительный выезд в сезоне.

«Львов» в последнем туре не решает никаких турнирных задач и завершает сезон последней в верхней шестерке. В группе сильнейших команда потерпела 6 поражений кряду с 23-го по 28-й тур, после чего победила «Александрию» и набрала 1 очко с «Зарей».

В минувший уик-энд подопечные Богдана Блавацкого вели в счете в поединке с «Динамо», но пропустили дважды в заключительные 15 минут и уехали из Киева ни с чем. Капитан Сергей Борзенко получил четвертую желтую карточку и теперь пропустит матч с «Шахтером».

«Шахтер» 3 раза обыгрывал «Львов» в чемпионатах страны, 1 ничья и 1 победа соперника. Разница мячей: 9–2.

В рамках предыдущей встречи в чемпионате 4 мая на ОСК «Металлист» «оранжево-черные» разгромили «Львов». В дебюте Бандура потащил удары Нема, Коваленко и Тайсона, справился он и с попыткой Мораеса на 17-й минуте, но мяч рикошетом от Альваро влетел в сетку. Игра проходила с подавляющим преимуществом «Шахтера», и еще 4 гола были забиты после перерыва: Нем технично перебросил вратаря, Болбат вскрыл свободную зону, Коваленко замкнул передачу Мораеса, а Патрик отличился с паса Тайсона – 5:0.