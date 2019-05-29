Быстрого мира на Донбассе не будет, – эксперт. Новости

Россия не заинтересована в окончании вооруженного конфликта на Донбассе и всячески это демонстрирует. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Решения, к которым могут прийти переговорщики в Минске имеют ограниченный люфт. Мы понимаем, что быстрого мира не будет. Мы понимаем, что окончательного решения по Донбассу в ближайшей перспективе – до конца года и даже дольше – не будет. Всегда должен быть план А, Б, В и так далее», – сказал он.

«Один из таких планов – подготовка общества, институций, переговорного процесса к тому, чтобы научиться жить в условиях войны на долгий период времени, поскольку быстрого мира не будет, и это надо понимать», – считает Кулик.

По его словам, Россия не демонстрирует желания урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе и для достижения любых промежуточных договоренностей в этом вопросе. «Наоборот, я вижу увеличение количества обстрелов, срыв каких-либо контактов на местном уровне, отказ допускать представителей ОБСЕ и Красного Креста на "ту" сторону. Я вижу максимальное ускорение в раздаче паспортов РФ представителям "силовых" структур "ЛНР" и "ДНР"», – отмечает эксперт.

«Все это свидетельствует о том, что Россия настроена на обострение ситуации, а значит – ожидать доброй воли или уступок со стороны Москвы не приходится», – резюмировал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Он также рассказал, что в Минских соглашениях по Донбассу есть одна главная ловушка для переговорного процесса.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.

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