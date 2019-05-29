НВФ обстреляли украинских военных, несмотря на договоренности о «тишине» для ремонтных работ. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сорвали дополнительные гарантии безопасности, которые предоставлялись для проведения ремонтно-восстановительных работ, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Согласно заявке предприятия "Донбасстрансгаз" по обследованию и ремонту оборудования газораспределительной станции в населенном пункте Саханка, Вооруженными силами Украины и представителями команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по взаимодействию были предоставлены взаимные дополнительные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня на период с 27 по 29 мая 2019 года», – отмечают в штабе.

Там добавляют, что, несмотря на это, 28 мая в 09:27, нарушая существующие гарантии безопасности на проведение работ в указанном районе, НВФ с направления временно неподконтрольного украинским властям населенного пункта Безыменное начали массированный обстрел позиций ВСУ на юго-восточной окраине населенного пункта Широкино с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минского договоренностями. Противник вел обстрел из минометов калибром 120 мм. Кроме того, дважды был применен артиллерийский высокоточный боеприпас калибром 152 мм.