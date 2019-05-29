Когда сложатся политические условия: Макрон пообещал организовать встречу в «Нормандском формате» . Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал организовать встречу в «Нормандском формате», когда сложатся политические условия. Об этом Макрон заявил 28 мая вечером в Брюсселе после неформального саммита ЕС, передает «Интерфакс-Украина».
«Я этого хочу, я эту встречу (лидеров Франции, Германии, России и Украины – ред.) организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой», – сказал он.
«Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями и, возможно, [будет] визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем», – подытожил Макрон.
Читайте также:
- У Зеленского готовятся к перезапуску «Минска»
- Политические договоренности по Донбассу достигаются не в Минске, – Черныш
- Глава МинВОТ пояснил, можно ли аннулировать Минские договоренности
- Тука заявил, что Зеленский должен вернуть Марчука в минский переговорный процесс
- Безальтернативность, о которой говорили Путин, Меркель и Макрон: Кремль призвал Украину готовиться к «нормандской встрече»
- Ликбез для наших: Марчук рассказал об особенностях процесса обмена заложниками
- Путин, Меркель и Макрон обсуждали ситуацию на Донбассе
- Ситуация на Донбассе: Зеленский должен начать консультации с партнерами по «нормандскому формату»
- Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Комментарии