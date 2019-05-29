Когда сложатся политические условия: Макрон пообещал организовать встречу в «Нормандском формате» . Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал организовать встречу в «Нормандском формате», когда сложатся политические условия. Об этом Макрон заявил 28 мая вечером в Брюсселе после неформального саммита ЕС, передает «Интерфакс-Украина».

«Я этого хочу, я эту встречу (лидеров Франции, Германии, России и Украины – ред.) организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой», – сказал он.

«Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский – ред.) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями и, возможно, [будет] визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем», – подытожил Макрон.

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