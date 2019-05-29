Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму, – Кравчук. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский должен поднять вопрос перед международным сообществом о материальной ответственности по Будапештскому меморандуму. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«В Минском формате не может быть представителей "ЛНР" и "ДНР". Кто они там? Их по предложению России внесли. Там должны быть должностные лица, которые имеют государственные полномочия. Ни Кучма, ни Марчук таких полномочий не имеют. Это должно быть [уполномоченное лицо] не ниже министра иностранных дел, а то и выше. Тогда Минский процесс получит больше международной силы», – сказал он.
«Второе – нам нужно вернуться к Будапештскому меморандуму», – считает Кравчук.
Первый президент Украины пояснил: «Боевые ракеты, которые стояли у нас, обходились нам в 1 млрд долл. каждая. Их было 175. Это 175 млрд долл., не сегодняшних – тех, а это в 2 раза больше, чем сегодня. Когда Украина сдала ядерное оружие, она рассчитывала на поддержку стран, которые подписали Будапештский меморандум, а они отказались от этого».
«Поэтому мы имеем полное право, и, я думаю, Зеленский должен с этого начать – заявить на международном уровне о создании специального фонда Украины, хотя бы для восстановления Донбасса, и для восстановления того, что уже разрушено в Украине и войной, и не только войной. Это наше право так ставить вопрос перед миром», – добавил Кравчук.
Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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