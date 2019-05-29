США продолжит поставлять вооружение Украине, – Волкер. Новости

США готовы дальше предоставлять оборонительное вооружение для укрепления украинской обороноспособности. Об этом в ходе брифинга сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает «Радио свобода».

Курт Волкер напомнил, что недавно американский Конгресс принял решение о финансовой помощи, что открывает возможности для новых поставок в Украину средств противотанковой обороны, антиснайперских систем.

«Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самозащиту. Это право записано в уставе ООН. По какой-то причине предыдущая администрация приняла решение не помогать Украине увеличивать ее возможности самозащиты, по меньшей мере, в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято. И США готовы сотрудничать с Украиной, так же, как с другими странами в мире, помогая им удовлетворить свои законные потребности в защите», – сказал Волкер.

По его словам, в условиях вооруженного конфликта с Россией Украине жизненно необходима военная помощь.

«Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшей потери территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры», – отметил Волкер.