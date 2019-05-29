Большинство детей имеют живых родителей: В «ЛНР» рассказали о детском доме. Новости

В детском доме в неподконтрольном украинским властям Луганске на сегодняшний день находятся 60 детей. В 2018 году один ребенок был устроен в семью, шестеро – в детские дома семейного типа. Об этом сообщила «директор» детдома Виктория Мочалова, передают местные интернет-ресурсы.

28 детей из Луганского детского дома №1 после начала боевых действий были эвакуированы в Одесскую область, где они и находятся до сих пор. При этом в «ЛНР» также работает детдом. К 14 сентября 2014 года, как уверяет Мочалова, ряд сотрудников вернулся на неподконтрольную Луганщину, и уже 3 ноября детдом принял первого ребенка.

«У нас детский дом рассчитан на 60 детей. На сегодняшний день мы заполнены полностью», – утверждает Мочалова.

По ее словам, в большинстве своем дети имеют живых родителей. Некоторых передают в приемные семьи. «В 2018 году у нас 6 детей были устроены в детские дома семейного типа, над тремя ребятами установлена опека, один ребенок был устроен в приемную семью, 7 детей были переведены в учреждения интернатного типа, 10 – поступили в учреждения среднего профессионального образования и вузы, четверо – вернулись в семьи к биологическим родителям», – заявила Мочалова.