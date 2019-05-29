Какие документы должны быть у водителя: Перечень. Новости

Перечень документов, которые должен иметь при себе водитель транспортного средства, определен в ст. 16 Закона «О дорожном движении» и п. 2.1 Правил дорожного движения Украины. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, у каждого водителя при управлении автомобилем должны быть:

водительское удостоверение;

регистрационный документ на транспортное средство;

страховой полис;

при наличии спецсигналов – разрешение, выданное компетентным органом.

Кроме того, автомобильные перевозчики, водители и пассажиры при выполнении пассажирских перевозок должны иметь и предоставлять при проверке документы, на основании которых осуществляется перевозка.

«Исчерпывающий перечень документов, которые должен иметь водитель в зависимости от вида осуществляемых пассажирских перевозок содержится в ст. 39 Закона "Об автомобильном транспорте"», – отметили в полиции.

Такие же требования устанавливаются и к водителям, которые выполняют грузовые перевозки. Перечень документов, в зависимости от вида грузовой перевозки, установлены ст. 48 «Об автомобильном транспорте».

Проверка транспортно-экспедиционной документации на осуществление перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом входит в обязанности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

«Стоит отметить, что ст. 35 Закона "О Национальной полиции" содержит исчерпывающий перечень оснований для остановки полицейским транспортного средства. При этом данной статьей не предусмотрена возможность остановки машины исключительно для проверки у водителя наличия документов на право вождения и использования автомобиля. Разъяснения по поводу документов, наличие которых обязательно для водителей транспортных средств, изложенны в письме Нацполиции от 23 февраля 2017 года № 1031/20/10 / 04-20», – сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, отметили, в пресс-службе, 28 апреля внесены изменения в статью 41 Закона «О дорожном движении» относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу».

«Таким образом, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу», – подчеркнули в полиции.