Общественник рассказал, чего ждут от «Минска» жители неподконтрольного Донбасса. Новости

Жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса ждут от украинских властей, в частности от переговоров в Минске, решений по вопросам амнистии для разных категорий населения, вынужденных работать в «Л-ДНР». Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал руководитель общественной организации «Совет мирных инициатив» («Рада мирних ініціатив») Иван Гуня.

Он отметил, что его общественная организация была создана в 2016 году и взаимодействовала с подразделениями военно-гражданского сотрудничества ВСУ в вопросах улучшения эксгумации, перезахоронения тел погибших на Донбассе, улучшения процесса обмена пленными, освобождения пленных.

«Группа состояла преимущественно из афганцев, которые воевали или не воевали в этой войне и имеют знакомых на неподконтрольной территории, с которыми мы начали общение. Нашей группой было наработано много полезных вещей и внесены предложения. Мы тесно работали с представителями Минской группы», – рассказал Гуня.

По его словам, учитывая мнение жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса, были наработаны определенные предложения в вопросе реинтеграции. «Мы хотели подчеркнуть переживания именно мирных жителей, которые проживают на оккупированной территории. Это люди, которые хотят от Украины определенных сигналов о том, что они нужны Украине», – говорит общественник.

«Мы бы хотели от общественности влиять на мнение и донести мнение общественности к руководству страны, что нужно делать, чтобы изменилась ситуация, в частности по вопросам безопасности тех людей, которые нуждаются в простых решениях – по амнистии для обычных граждан, я не говорю о военных. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности и понимали, что принесет им возвращение Украины на "те" территории», – отметил Гуня.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.

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