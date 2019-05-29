В Мариуполе 4-летний малыш самостоятельно ушел гулять на берег моря. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 4-летний малыш, оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, сам ушел гулять на берег моря. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что с просьбой найти сына в полицию обратился отец мальчика.

«Мужчина сообщил, что 4-летний сын гулял во дворе дома и через некоторое время исчез», – сообщили в пресс-службе.

Уже через полчаса правоохранители нашли малыша на берегу моря.

«Как оказалось, мальчик самостоятельно отправился гулять по берегу. С отцом малыша была проведена профилактическая беседа, где правоохранители отметили, что, всем родителям а также попечителям необходимо уделять своему малышу больше внимания, ведь маленькие дети нуждаются в нем более чем кто-либо другой», – рассказали в пресс-службе.