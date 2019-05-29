На Луганщине сообщили количество участников ВНО по английскому языку . Новости

Более 1300 человек приняли участие во внешнем независимом оценивании по английскому языку в Луганской области. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На шести пунктах тестирования в Северодонецке и Старобельске в течение 150 минут участники ВНО выполняли задачи сертификационной работы по английскому языку. К процедуре проведения ВНО были привлечены 237 педагогических работников.

Участие в тестировании приняли 1369 из 1437 зарегистрированных участников внешнего независимого оценивания (95,3%). Не явились для прохождения ВНО по английскому языку 68 человек.

В облгосадминистрации также сообщили, что участники начали работу в тестовой тетради с заданий части «Понимание речи на слух (аудирование)». Замечаний к качеству воспроизведения аудиозаписи, как и нарушений участниками процедуры тестирования не было.

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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