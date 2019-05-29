Наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии, – президент. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворца и высказал уверенность, что наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии. Об этом сегодня, 29 мая, Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом», – написал президент.

«Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», – добавил он.