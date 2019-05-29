Реинтеграция Донбасса и амнистия: Эксперт пояснил сложности процессов. Новости

В Украине есть несколько законопроектов для того, чтобы урегулировать украинское законодательство, в том числе Уголовный кодекс, документы, которыми будет предусмотрена упрощенная процедура амнистии или прощения, но есть и проблема для их принятия. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«В данный момент есть определенная правовая коллизия. Я даже не знаю, знают ли в Министерстве юстиции, как выйти из этой ситуации. Речь идет о сотнях тысяч граждан, которые попадают под определенные нормы Уголовного кодекса», – отметил он.

«Даже если представить реинтеграцию – вдруг так случилось, что оттуда исчезли российские войска, нам вернули территории, что делать с теми гражданами, которые формально подпадают под Уголовный кодекс? Представление о том, что делать в этой ситуации и какие изменения нужно внести в закон, какой алгоритм применять для определенной категории граждан, это как раз та дискуссия, которая нуждается в откровенном разговоре», – считает Кулик.

По его словам, при принятии изменений в украинское законодательство стоит учитывать опыт других вооруженных конфликтов. «У нас есть кейсы Балкан, где прошла амнистия и прощение. Достаточно поехать в Вуковар и пройтись по улицам, поговорить с людьми, и вы увидите, что сломанные линии никуда не делись, и что достаточно одной спички, чтобы вспыхнула новая резня, которая с новой волной будет захватывать Балканы. Это очевидно», – говорит эксперт.

«Я не хотел бы такую реинтеграцию для Украины, когда не достигнуто основное – справедливость, чтобы состоялись наказания преступников, которые раскололи страну и нанесли ущерб нашим гражданам. Вопрос справедливости в этой ситуации не должен быть обделенным», – добавил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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