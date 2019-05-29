На ремонт бассейна в Мариуполе выделят 60 млн грн из госбюджета. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на ремонт плавательного бассейна «Нептун» из госбюджета выделят 60 млн грн. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сообщается, что в ходе 42-й сессии городского совета внесены изменения в программу социально-экономического развития. Одна из них касается реконструкции бассейна «Нептун». На реализацию проекта из государственного бюджета будет выделено 60 млн грн.

По словам директора департамента по вопросам экономики Евгения Бодягина, Министерство спорта Украины одобрило финансирование проекта по ремонту плавательного бассейна «Нептун».

«Сегодня мы ожидаем государственное финансирование и подтверждаем наше желание софинансировать этот проект. Мы хотим, чтобы плавбассейн "Нептун" получил вторую жизнь. Стал современным спортивным объектом. Крупнейшим на территории Украины», – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.