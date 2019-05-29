Зеленский заслушал доклад об обстоятельствах попадания в плен бойцов ВСУ. Новости

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБр ВСУ попали в плен к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время по командованию батальона и 53-й ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы», – говорится в сообщении.

«Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения», – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных украинских бойцов: «Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят».

Как сообщалось ранее, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований. Позже в пресс-службе 53 ОМБр заявили, что 8 украинских военных попали в плен, когда без оружия направлялись в Константиновку (Донецкая обл.).

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