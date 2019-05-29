Зеленский обсудит с представителями ЕС и НАТО ситуацию на Донбассе. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными европейскими и евроатлантическими структурами», – сказано в сообщении.

«Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине», – заявили в пресс-службе главы государства.

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