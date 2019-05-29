В Избирательный кодекс Украины внесли почти 4,7 тыс. поправок. Новости

В Избирательный кодекс Украины внесли почти 4,7 тыс. поправок, которые должен рассмотреть парламент. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 мая, рассказал глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко.

«Комитет принял решение по поправкам, каждая из них рассматривается в пленарном зале. Я прогнозирую, что это будет довольно длительное рассмотрение. Это точно будет не одна пленарная неделя, а две-три», – сказал он.

«Депутатами было подано 4307 поправок. Рабочая группа также предложила 387 поправок. Эти поправки, которые наработаны рабочей группой мы сегодня решением комитета также включили в таблицу», – сообщил Черненко.

По его словам, народные депутаты попробуют рассмотреть все эти поправки в ускоренном режиме до проведения парламентских выборов в Украине. «У нас есть два пленарных заседания в июне и два пленарных недели в июле. Я думаю, успеть можно», – считает он.

Черненко также отметил, что треть из внесенных поправок в Избирательный кодекс Украины можно назвать «политическим спамом», остальные – стоит рассматривать по существу.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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