Новая схема мошенников: Житель Донетчины потерял почти 50 тыс. грн. Новости

Житель Покровска (Донецкая обл.) попал в новую ловушку мошенников и лишился почти 50 тыс. грн. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Поверив в добрые намерения «фининспектора», потерпевший действовал по его указаниям, тем самым пополняя карманы мошенника.

«В дежурную часть Покровского отдела полиции обратился житель Покровска и попросил помочь разыскать неизвестного, который незаконно завладел его деньгами. Выяснилось, что несколько недель назад пострадавшему позвонил незнакомец, назвавшийся представителем государственной финансовой инспекции и сообщил, что мужчине будут возвращены деньги, потраченные им год назад на приобретение медицинских препаратов. "Инспектор" также добавил, что покровчанину выплатят страховку за то, что фармацевтическая фирма, в которой он делал заказ, оказалась фейковой. 100 тыс. грн – именно такую сумму пообещал вернуть незнакомец», – рассказали в полиции.

Получив от потерпевшего согласие на возврат денег, «инспектор» сообщил, что ему необходимо будет лишь заплатить процент от возвращенной суммы «за оформление документов» и продиктовал реквизиты банковского счета.

Как только покровчанин перевел деньги, оказалось, что этого недостаточно. Через несколько дней «инспектор» снова позвонил и сказал, что теперь мужчине необходимо рассчитаться за «услуги нотариуса», а затем «за вызов инкассаторов, которые привезут деньги».

Так продолжалось несколько недель, в течение которых покровчанин перечислил 49,5 тыс. грн, думая, что неизвестный вот-вот выполнит свое обещание и вернет обещанные деньги.

«Вчера, после очередного телефонного разговора с "представителем фининспекции", который вновь озвучил новую причину для перевода денег, житель Покровска рассказал всю эту историю своему родственнику, который сразу понял, что это дело рук мошенников и посоветовал немедленно обратиться в полицию», – сообщили в пресс-службе.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание до 3-х лет ограничения свободы.