В «ДНР» обнаружили труп женщины. Новости

В неподконтрольной украинским властям Крестовке (до переименования – Кировское, Донецкая обл.) обнаружен труп женщины. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Кировского городского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1984 года рождения с многочисленными травмами. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали злоумышленника. Действия подозреваемого попадают под санкции ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 18 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

«В одно из медучреждений Донецка был доставлен 51-летний местный житель с многочисленными травмами в состоянии комы. Медики сообщили о случившемся в Киевский районный отдел полиции. Правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – заявили в «МВД ДНР».

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