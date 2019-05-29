Ситуация в пунктах пропуска днем 29 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

vika: «11:49. "Каргилл" на 11:45 около 10 машин. Из Донецка»;

Igor: «12:04. "Каргилл" в Курахово – пусто»;

vika: «12:37. 0 украинский пост из Донецка в Курахово очередь до остановки»;

vika: «13:31. На украинском основном машин 20 из Донецка в Курахово»;

Павел: «13:52. "Каргилл" на выезд из Донецка машин около 30, уже минут 30 без движения. На БП на проверке на выезд никого».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «12:07. Еленовка в Донецк машин 30, в Волноваху машин 40, пеших везде мало, человек по 50 и на "Перлыне", и в Еленовке»;

Геннадий: «13:10 Еленовка в Украину 15 машин»;

Lusia: «13:20. Новотроицк в Донецк до знака "50 км"»;

Геннадий: «14:10 Еленовка в Украину никого. В Донецк 25 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алена: «14:11. Пищевик в Донецк три машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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