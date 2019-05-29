Ситуация в пунктах пропуска днем 29 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 29 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- vika: «11:49. "Каргилл" на 11:45 около 10 машин. Из Донецка»;
- Igor: «12:04. "Каргилл" в Курахово – пусто»;
- vika: «12:37. 0 украинский пост из Донецка в Курахово очередь до остановки»;
- vika: «13:31. На украинском основном машин 20 из Донецка в Курахово»;
- Павел: «13:52. "Каргилл" на выезд из Донецка машин около 30, уже минут 30 без движения. На БП на проверке на выезд никого».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Анна: «12:07. Еленовка в Донецк машин 30, в Волноваху машин 40, пеших везде мало, человек по 50 и на "Перлыне", и в Еленовке»;
- Геннадий: «13:10 Еленовка в Украину 15 машин»;
- Lusia: «13:20. Новотроицк в Донецк до знака "50 км"»;
- Геннадий: «14:10 Еленовка в Украину никого. В Донецк 25 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Алена: «14:11. Пищевик в Донецк три машины».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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