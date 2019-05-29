Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 мая, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичмент», – сказал он.
По его словам, вместе с этим законопроектом в Верховную Раду направлено обращение президента с напоминанием о рассмотрении законопроекта №7203 (автор Петр Порошенко, – прим. ред.), которым ликвидируется депутатская неприкосновенность. «Было бы честно, если бы эти два проекта вместе прошли [голосование], чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с должности, и Верховная Рада получила тот уровень своей неприкосновенности, о котором говорила», – отметил Степанчук.
«Такого законопроекта, как у нас, сейчас нет. Сегодня вопрос импичмента регулируется Регламентом Верховной Рады. Он за ночь [в парламенте] перерабатывался, чтобы войти в законопроект о Временных следственных комиссиях. Кроме того, есть ряд других законопроектов, но целостного законопроекта об импичменте, как об отдельной процедуре, сейчас в Верховной Раде нет», – пояснил советник президента.
На официальном сайте Верховной Рады Украины информации о регистрации законопроекта президента пока нет.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
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