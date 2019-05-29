Люди «увидят» мир: Библиотеке для слабовидящих в Бахмуте купили спецоборудование и книги. Новости

В Донецкой области для Бахмутской библиотеки для слабовидящих из областного бюджета выделили 300 тыс. грн на приобретение специализированного компьютерного оборудования (тифлокомплекса) и книг на украинском языке. Об этом сегодня, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, 23 мая завершился аукцион на ProZorro, по результатам которого тифлокомплекс был приобретен за 262 тыс. 600 грн. «Благодаря ему незрячие люди "увидят" мир. По условиям ProZorro, уже 3 июня сможем заключать договор с представителями фирмы-победителя, их специалисты установят необходимые программы, проведут обучение для библиотекарей, чтобы в дальнейшем они могли учить и помогать посетителям библиотеки пользоваться новым оборудованием», – сказала директор Бахмутской городской централизованной библиотечной системы Татьяна Биленко.

Как уточнил Куць, обновился и книжный фонд библиотеки – более 200 экземпляров для людей с нарушением зрения получено от Республиканского дома звукозаписи. Новое поступление книг ожидается до конца года.

Напомним, капитально отремонтированную Библиотеку-филиал № 1 для слабовидящих Бахмутской централизованной библиотечной системы в Бахмуте (Донецкая обл.) ежедневно посещают до полусотни читателей. Однако им не хватает книг на украинском языке.

Как сообщалось ранее, уже несколько месяцев в Бахмуте работает клуб, где показывают фильмы с тифлокомментариями. Это дополнительное озвучивание фильма, в котором подробно описывается видеоряд между репликами героев.

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