Жители Рубежного могут остаться без воды. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) жители могут остаться без водоснабжения из-за обесточивания водоканала 12 июня. Предприятие задолжало энергетикам более 15 млн грн. Об этом сегодня, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООО «Луганские энергетические системы" (ЛЭО).

«Рубежанский водоканал – обесточивание 12.06.2019. Долг – больше 15 млн грн», – говорится в сообщении.

В ЛЭО напомнили о необходимости запастись водой. «Успейте сделать запасы воды», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Покровск, Мирноград, Селидово, Новогродовка, Покровский, Добропольский, Александровский районы Донецкой области из-за ремонтных работ в среду, 29 мая, останутся без воды.

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