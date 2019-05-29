Переселенцы и выборы в ВРУ: Правозащитники развенчали мифы. Новости

В Украине результаты внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля, а также действия и планы будущих народных депутатов непосредственно будут влиять на дальнейшую судьбу переселенцев. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, правозащитники развенчали 3 основных мифа о выборах и участии в них переселенцев.

Миф 1: Переселенцы не могут участвовать в парламентских выборах.

Могут. Для этого нужно лишь изменить место голосования по процедуре. Как это сделать, вы можете узнать из инфографики ниже.

Однако, правозащитники отмечают, что после изменения места голосования граждане могут голосовать только за партийные списки, но не за кандидатов-мажоритарщиков.

Миф 2: Парламентские выборы для переселенцев не столь важны, как выборы президента Украины.

Результаты этих выборов и действия и планы будущих народных депутатов непосредственно будут влиять на дальнейшую судьбу переселенцев. Ведь именно новая Верховная Рада будет принимать законы, которые будут регулировать многие аспекты жизни ВПЛ: порядок получения пенсии, возможность голосовать на местных выборах, увеличение бюджета, выделяемого государством на жилищные программы и тому подобное. «Поэтому ваш голос на внеочередных парламентских выборах – это голос за ваше собственное будущее», – подчеркивают правозащитники.

Миф 3: Изменить место голосования можно в любое время – даже в день голосования.

Как продемонстрировали президентские выборы, некоторые из переселенцев считали, что для того, чтобы проголосовать, им достаточно будет прийти на избирательный участок и показать справку ВПЛ – и они смогут проголосовать. «Обращаем ваше внимание еще раз: чтобы реализовать свои права как избирателя вам необходимо пройти процедуру изменения места голосования. Сделать это можно только до 15 июля!», – подытожили в благотворительном фонде.

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Как сообщалось ранее, гражданам Украины, в том числе переселенцам, для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины подать заявления о временном изменении места голосования можно с 24 мая по 15 июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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