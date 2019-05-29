В Луганской области на блокпосту задержали экс-участника НВФ «ЛНР» (Видео). Новости

На Луганщине во время проверки документов на блокпосту «Лисичанск – Бахмут» полицейские задержали 32-летнего жителя неподконтрольного украинским властям Алчевска, который по базам Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Как рассказал задержанный, в мае 2015 года он заключил контракт на год и поступил в «мотострелковый взвод четвертой ОМБР» НВФ «ЛНР», где должен был получать зарплату в размере 15 тыс. руб. в месяц.
«Пройдя специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях, мужчина выполнял функции по охране военной техники подразделения, казарм, укреплений и других зданий», – говорится в сообщении.
По словам мужчины, в июне 2015 года он покинул НВФ «ЛНР» и отправился на заработки в Россию.
Правоохранители передали задержанного сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
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