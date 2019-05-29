Обстрелы стали ежедневной реальностью: Миссия ООН призывает стороны прекратить огонь на Донбассе. Новости

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает стороны вооруженного конфликта на Донбассе прекратить огонь. Об этом сегодня, 29 мая, сообщается на странице организации в Facebook.
В организации рассказали историю мирной жительницы села Водяное (Донецкая обл.). «Зое Николаевне – 63, она живет в с. Водяное, у линии соприкосновения на востоке Украины. Обстрелы стали здесь ежедневной реальностью. Последний случай произошел, когда Зои Николаевны не было дома, она навещала дочь. Женщина не может переехать к ней в город – слабое здоровье вынуждает ее оставаться в селе. Она сказала нам: хорошо, что козы выжили; несколько животных погибли во время предыдущих обстрелов», – говорится в сообщении.
«Когда меня не было, прилетел снаряд. Снова все побило. Здесь все было разбито. Это уже мне отремонтировали. В доме на втором этаже все повылетало. Но это без меня, когда меня не было, прилетело. Кое-что я еще не успела убрать, все побитое», – рассказала Зоя Николаевна.
«Мы призываем стороны прекратить огонь. Гражданские – не мишень», – резюмировали в Миссии.
Напомним, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которые были обнародованы в последнем отчете, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. домов гражданского населения.
Как сообщалось ранее, на Донбассе с начала 2019 года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 35 жертв среди гражданского населения. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.
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