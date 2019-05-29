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В Мариуполе воспитателям детских садов повысят зарплату . Новости

В Мариуполе воспитателям детских садов повысят зарплату

29.05.19 22:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе (Донецкая обл.) повысят должностные оклады работникам детских садов на 10%. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за проект решения касательно повышения должностных окладов работникам дошкольных учебных заведений на 10%», – говорится в сообщении. 

Как уточняется, проект предполагает увеличение оклада для повышения социальных гарантий и дифференциации заработной платы педагогических работников.

 «У нас специалистов и руководителей дошкольных учреждений около двух тысяч человек. Мы доверяем этим людям наших детей, и они заслуживают нашего внимания и поддержки», – отметил заместитель городского головы Александр Кочурин.

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