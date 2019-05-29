Интернет-аферисты: Жительница Бахмута потеряла более 7 тыс. грн. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) 53-летняя жительница стала очередной жертвой аферистов. Женщина заказала через интернет-сайт одежду и перечислила за нее 7 тыс. 200 гр. Однако товар так и не получила. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Бахмута обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее обманули. Оказалось, что потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже одежды и решила ее купить. Женщина связалась с продавцом, и они договорились, что как только покупательница перечислит 7 тыс. 200 грн, мужчина сразу отправит заказ службой экспресс-доставки.

Когда срок получения заказа истек, женщина попыталась дозвониться к продавцу, чтобы узнать причину задержки, однако, безуспешно. Поняв, что товар ждать бесполезно, бахмутчанка пришла в полицию.

«По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает для мошенников до 3-х лет ограничения свободы.

Правоохранители напомнили гражданам, что основное правило покупок в Интернете – перечислять предоплату только проверенным продавцам, остальным – оплачивать товар только после его получения.

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