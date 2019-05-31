Жители Новгородского в старинном здании откроют современный хаб и музей. Новости

Жители поселка Новгородское (Донецкая обл.) собираются реставрировать старое здание, которому уже более века, и в обновленном помещении открыть хаб.

Так, громада выкупила у частного владельца старое здание – магазин немца Арона Тисан, за 20 тыс. грн. Однако, на реставрацию понадобятся гораздо большие средства.

По замыслу инициаторов, в восстановленном помещении, должен появиться хаб. А в нем большой зал для мероприятий, пространство для общественных организаций и музей.

«Решили сделать хаб, который будет называться "Украинский Нью-Йорк". Тут очень много помещений. На первом этаже мы хотели бы сделать зал для конференций. На втором этаже мы планируем размещать общественные организации. Здесь есть очень интересные немецкие подвалы. Там мы хотим сделать исторические центры», – рассказала администратор интернет-сообщества «Украинский Нью-Йорк на Донетчине». Надежда Гордеюк.

Местные жители просят профинансировать данный проект международные организации, и местные предприятия.

По словам участницы инициативной группы молодежи Алины Горячковской, инициативу поддержала Программа развития ООН, которая предоставит финансирование на ремонт здания в размере 600 тыс. грн.

В хабе может появиться музей, в котором будут представлены три эпохи – Новгородское во времена немцев-меннонитов, украинского казачества и современных событий.

Источник: АКМЦ