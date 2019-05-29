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В Северодонецке повысили стоимость проезда в транспорте. Новости

В Северодонецке повысили стоимость проезда в транспорте

29.05.19 19:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Северодонецке (Луганская обл.) с 1 июня стоимость проезда в троллейбусах повысится в два раза – до 4 грн за за разовый проезд одного пассажира или одно место багажа. Соответствующее решение было принято исполкомом Северодонецкого городского совета. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, стоимость абонементных билетов на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом утверждена в размере 240 грн в месяц.

Также, в пресс-службе подчеркнули, что повышение тарифа никак не коснется пенсионеров и льготной категории населения, имеющего право на бесплатный проезд.

«Троллейбусное управление – это единственное предприятие в Северодонецке, которое обеспечивает перевозки социально незащищенных категорий пассажиров. Тариф 4 грн при условии увеличения средней минимальной заработной платы и рост стоимости электроэнергии – средневзвешенный, и хотя бы позволит предприятию перекрывать свои насущные проблемы», – говорится в сообщении.

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