Опасно: Жителям Северодонецка запретили прогулки в лесу. Новости

Жителям Северодонецка (Луганская обл.) с 1 по 15 июня запретили посещение леса, выпас скота, размещение пасек и другие работы на расстоянии 1 км. Об этом сообщается на странице в Facebook Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.

Как отмечается, в это период будут проводиться мероприятия с использованием аэрозольной технологии против сосновых вредителей в кварталах № 21-23, 30-34 Северодонецкого лесничества.

«Согласно п. 5.2 Санитарных правил на расстоянии 1 км запрещается посещение леса, выпас скота, размещение пасек», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанные кварталы расположены между жилым районом Щедрищево, ул. Объездной и шоссе Строителей.

Кроме того, по информации Северодонецкого городского совета, в связи с повышенной пожарной опасностью в лесах и для предупреждения лесных пожаров с 28 мая 2019 года вход и въезд на территорию лесов, расположенных на территории Северодонецкого городского совета, без специального разрешения запрещен.