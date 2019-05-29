В «Л-ДНР» к линии разграничения НВФ стягивают военную технику . Новости

На неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Донбасса активизировалась подготовка артиллерийских, танковых и минометных подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ). Также, вблизи линии разграничения НВФ скрыто размещают группы танков. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активизировало подготовку артиллерийских, минометных и танковых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, с 27 мая на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в т. ч. с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем»», – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в Минобороны, НВФ оборудуют новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

Также, участники НВФ создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.

«Кроме того, возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях», – уточняется в сообщении.