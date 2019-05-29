Хранил дома боеприпасы: Житель Донетчины добровольно разоружился. Новости

В Мангушском районе (Донецкая обл.) добровольно разоружился житель. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Так, мужчина позвонил в полицию и сообщил об опасной находке, которую хранил у себя дома более 3 месяцев. Всего у гражданина было изъято 40 патронов. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). «После необходимой процедуры проверки правосознательный житель будет освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины», – отмечается в сообщении.

Полицейские напоминают: хранение опасных предметов может привести к страшным последствиям, стать причиной травм и гибели невинных людей.

С целью противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки, раскрытия преступлений, совершенных с их использованием, с 20 мая проводится операция «Оружие». «Призываем всех жителей, которые имеют информацию о незаконном хранении оружия, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102», – подытожили в полиции.

Напомним, жители Донетчины за месяц сдали правоохранителям более 300 единиц оружия и 100 мин.

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