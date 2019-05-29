Стало известно, сколько человек получили инвалидность вследствие войны на Донбассе. Новости

В Украине около 60 тысяч человек получили инвалидность вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. Более 250 из них – мужчины и женщины, претерпевшие ампутацию. Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Терещенко во время круглого стола Rotary International в Киеве, сегодня, 29 мая, передает «Громадське».

«Это такие же, как я», – добавил Терещенко.

Терещенко сам участвовал в событиях в Донецком аэропорту и потерял обе руки. По его мнению, самой большой проблемой для солдат являются именно психологические травмы. «Скажу, как военный: вернуться с войны – это еще не все. Война не отпускает и у этого очень ужасные последствия. Ты можешь уцелеть на войне, но когда возвращаешься сюда она, повторяю, не отпускает тебя. И у нас сейчас очень много проблем психологических, суицидов», – рассказал замминистра.

Терещенко добавил, что, по данным международных организаций, больше солдат уходят из жизни по своей воле, чем погибают во время боевых действий.

Также замминистра по делам ветеранов подчеркнул, что в Украине нет реестра ветеранов войн. Он отметил, что это будет одной из первых задач институции.

Сейчас, по словам Терещенко, в Украине уже около 400 тысяч участников боевых действий на востоке. Около 80 тысяч украинских ветеранов не стоят на учете ни в одном учреждении, и по этим причинам о них неизвестно ничего, в частности, получают ли они хоть какую-то медицинскую помощь. «Они увольняются и фактически растворяются в этой жизни ... Это огромная проблема. Создание единого электронного реестра даст нам возможность делать выборки и следить за тем, чтобы каждый ветеран получил достойный социальный пакет. Это очень финансово затратная статья, но мы это сделаем обязательно», – сказал Александр Терещенко.

Как сообщалось ранее, более 1,5 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской областей, были ранены в период с 2014 по 2018 год во время военных действий на востоке страны. Среди тех, кто потерял здоровье и получил психологические травмы, 56 детей. Однако, как утверждают эксперты УХСПЧ, пострадавшие не получают должной помощи от государства.

Напомним, в Украине нет единой статистики о пострадавших вследствие боевых действий гражданских лицах. При этом такая статистика помогла бы оценить государству, сколько ресурсов и специалистов требуется направить на реабилитацию.

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