У Зеленского прокомментировали отставку правительства. Новости

В команде президента Украины Владимира Зеленского надеются, что парламент проголосует за отставку Кабинета министров Украины в четверг, 30 мая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 мая, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Если не будет проголосована отставка правительства, есть процедура – правительство проработает дальше. Президент внес предложение правительству, и правительство это предложение поддержало. Пока у президента нет таких полномочий, чтобы что-то сделать, чтобы снять это правительство. Это вопрос фракций и их договоренностей», – отметил он.

«Мы искренне надеемся, что решение будет проголосовано, а если не будет, тогда будем ждать 21 июля, чтобы мы получили возможность законным способом завести фракцию "Слуга народа" в Верховную Раду и сформировать реальное правительство, которое будет работать на реализацию программы, которую поддержал народ Украины», – добавил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, после инаугурации президента премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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