Социальное жилье для переселенцев создадут в двух городах Днепропетровщины. Новости

В городах Кривой Рог и Першотравенск Днепропетровской области создадут социальное жилье для переселенцев. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба фонда Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ).

Так, 28 мая текущего года директор Восточного регионального представительства УФСИ Сергей Кадыгроб подписал Меморандумы о сотрудничестве совместно с представителями городов Кривой Рог и Першотравенск.

«Именно эти громады, по результатам конкурса субпроектных предложений, были избраны в Днепропетровской области к внедрению следующего проекта фонда "Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI", направленного на создание жилья для ВПЛ», – говорится в сообщении.

Подписание состоялось при содействии председателя Днепропетровского областного совета Глеба Прыгунова, который отметил «свою всестороннюю поддержку работе УФСИ в области».

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