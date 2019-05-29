Суд назначил наказание жителю Краматорска, совершившему ДТП, за предложение взятки полицейскому. Новости

Житель Краматорска (Донецкая обл.), который в нетрезвом виде совершил ДТП, заплатит штраф более 9 тыс. грн за предложение взятки полицейскому. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как рассказали в прокуратуре, в ночь на 25 марта краматорчанин, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, приехал на территорию автогаражного кооператива, где, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонный блок.

На место происшествия прибыли сотрудники роты 1 батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск, которые, заметив у виновника ДТП явные признаки опьянения, предложили ему пройти медицинское объяснение с помощью алко-тестера. «Увидев на приборе отметку в 1,37 промилле, водитель высказал предложение предоставить одному из полицейских неправомерную выгоду в размере 200 долларов США за несоставление в отношении него соответствующих административных протоколов. О неправомерных действиях мужчины сотрудник полиции сообщил следственно-оперативной группе», – говорится в сообщении.

Краматорский городской суд признал 34-летнего водителя автомобиля «Audi A6» виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

«Наказанием для злоумышленника стало наложение штрафа в размере 530 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 9 010 грн», – подытожили в прокуратуре.